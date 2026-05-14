В Конгрессе США разблокировали законопроект о помощи Украине на $1,3 млрд: его принудительно вынесут на голосование

Двухпартийная инициатива по вынесению на голосование законопроекта о новой американской безопасности Украины на 1,3 миллиарда долларов набрала необходимые 218 подписей для рассмотрения документа в Конгрессе США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что инициатором документа выступил Грегори Микс – ведущий демократ в Комитете по иностранным делам. Законопроект несколько месяцев не могли вынести на рассмотрение за неимением одной подписи.

Но 13 мая независимый конгрессмен от Калифорнии Кевин Кили подписал инициативу, известную как петиция об увольнении, которая призывает к голосованию и запускает счет времени, что заставит лидеров Палаты представителей США внести этот закон на рассмотрение уже в конце месяца.

Что в документе

Документ предусматривает выделение Украине $1,3 млрд помощи, а также до $8 млрд дополнительной поддержки в форме прямых займов. Кроме того, законопроект содержит положения о пополнении запасов американского оружия и финансировании послевоенного восстановления Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает введение значительных санкций против российских финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей промышленности и отдельных должностных лиц РФ, в частности лидера Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова и других.

Санкции предлагают наложить на Росатом за оккупацию Запорожской атомной электростанции, суда российского теневого флота и людей, причастных к похищению украинских детей.

Петицию поддержали все демократы и некоторые республиканцы.

В то же время американские СМИ отмечают, что шансы законопроекта на окончательное принятие остаются невысокими из-за значительного сопротивления республиканцев, в частности президента США Дональда Трампа.

Напомним, несколько дней назад глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование для Украины в объеме $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок.

Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год выделил на USAI – инициативу, предусматривающую производство американскими компаниями приоритетного оружия для Сил обороны Украины.