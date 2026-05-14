Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Конгрессе США разблокировали законопроект о помощи Украине на $1,3 млрд: его принудительно вынесут на голосование

Конгресс США
Законопроект о помощи Украине, застрявшему в Конгрессе США, получил голоса для вынесения на рассмотрение. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Двухпартийная инициатива по вынесению на голосование законопроекта о новой американской безопасности Украины на 1,3 миллиарда долларов набрала необходимые 218 подписей для рассмотрения документа в Конгрессе США.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   The New York Times.

Отмечается, что инициатором документа выступил Грегори Микс – ведущий демократ в Комитете по иностранным делам. Законопроект несколько месяцев не могли вынести на рассмотрение за неимением одной подписи.

Но 13 мая независимый конгрессмен от Калифорнии Кевин Кили подписал инициативу, известную как петиция об увольнении, которая призывает к голосованию и запускает счет времени, что заставит лидеров Палаты представителей США внести этот закон на рассмотрение уже в конце месяца.

Что в документе

Документ предусматривает выделение Украине $1,3 млрд помощи, а также до $8 млрд дополнительной поддержки в форме прямых займов. Кроме того, законопроект содержит положения о пополнении запасов американского оружия и финансировании послевоенного восстановления Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает введение значительных санкций против российских финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей промышленности и отдельных должностных лиц РФ, в частности лидера Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова и других.

Санкции предлагают наложить на Росатом за оккупацию Запорожской атомной электростанции, суда российского теневого флота и людей, причастных к похищению украинских детей.

Петицию поддержали все демократы и некоторые республиканцы.

В то же время американские СМИ отмечают, что шансы законопроекта на окончательное принятие остаются невысокими из-за значительного сопротивления республиканцев, в частности президента США Дональда Трампа.

Напомним, несколько дней назад глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование для Украины в объеме $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок.

Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год выделил на USAI – инициативу, предусматривающую производство американскими компаниями приоритетного оружия для Сил обороны Украины.

Автор:
Светлана Манько