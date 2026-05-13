Украина и США планируют подписать соглашение об экспорте украинских дронов

Украина близится к соглашению с Пентагоном об испытаниях беспилотников в США / Правительственный портал

Киев и Вашингтон готовятся подписать первое в своем роде соглашение, которое позволит экспорт украинских беспилотников для военных испытаний в США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа и чиновников, участвующих в переговорах.

В проекте документа изложены планы по временному экспорту украинских дронов для проведения операций на суше, на море и в воздухе. Документ уже согласован между министрами обороны США и Украины Питом Хегсетом и Михаилом Федоровым, а также послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.

В документе признается "общий интерес к будущему совместному производству, разработке или закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и в то же время расширят масштабы оборонных инноваций Украины".

Согласно проекту, Пентагон запросит конкретные платформы дронов и их количество исключительно для тестирования и оценки с целью определения потребностей армии США в потенциальных будущих закупках.

В издании напомнили, что в 2025 году Хегсет запустил программу " Drone Dominance". Это поэтапный план стоимостью 1 млрд долларов по закупке небольших боевых дронов в течение следующих двух лет с целью ускорения роста промышленной базы США.

Financial Times пишет, что импортируемые украинские дроны будут определяться именно в рамках этой программы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на уровне государственных институций уже согласовала все детали экспорта вооружения.

Автор:
Светлана Манько