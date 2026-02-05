Два украинских производителя дронов попали в программу Пентагона на 1,1 млрд долларов

Министерство обороны США объявило перечень из 25 поставщиков, которых пригласили в первый этап оборонной программы Drone Dominance Program по закупке дронов для американской армии. Среди них украинский производитель FPV-дронов "Генерал Черешня" и компания Ukrainian Defense Drones.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Министерстве обороны США

О программе

Drone Dominance Program – это двухлетняя программа по закупке недорогих БПЛА для американской армии.

Пентагон планирует закупить более 200 тысяч ударных дронов в течение 2026 и 2027 годов на один миллиард долларов.

У программы будет четыре этапа. Первый – это испытание дронов, после этого Минобороны США разместит первые заказы на поставку на общую стоимость 150 миллионов долларов. Поставлять дроны будут в течение пяти месяцев. Ожидается, что по завершению первого этапа США получит 30 тысяч дронов.

Первый этап начнется 18 февраля на военной базе в Форт-Беннинге. В ходе него военные операторы БПЛА протестуют дроны участников конкурса.

На первом этапе было отобрано 25 компаний со всего мира. Как сообщает портал Defense Express, в нем примут участие два украинских производителя - Ukrainian Defense Drones и "Генерал Черешня".

"Чтобы попасть в первый этап, необходимо было предоставить детальное техническое описание системы, подтвердить соответствие требованиям NDAA и американского законодательства, раскрыть структуру собственности и цепь поставок, доказать способность массового производства в сжатые сроки, пройти предварительный отбор среди сотен компаний со всего мира", - отметил директор по коммуникации компании "Генерал Черешня".

Он добавил, что "Drone Dominance Program – это не классический тендер и не бумажная процедура, а многоуровневая конкурентная программа с жестким техническим и комплаенс-отбором". И уже после первого этапа из 25 участников должно остаться только 12 победителей.

В компании "Генерал Черешня" сообщили, что передадут на тест "комплексное системное решение, объединяющее задачи разведки, выявление цели и ее поражение".

В 2025 году украинская компания Генерал Черешня объявила о запуске в серийное производство дронов-перехватчиков Bullet, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч.