Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Два украинских производителя дронов попали в программу Пентагона на 1,1 млрд долларов

дроны
Фото: facebook.com/generalcherry.fpv

Министерство обороны США объявило перечень из 25 поставщиков, которых пригласили в первый этап оборонной программы Drone Dominance Program по закупке дронов для американской армии. Среди них украинский производитель FPV-дронов "Генерал Черешня" и компания Ukrainian Defense Drones.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили   в Министерстве обороны США

О программе

Drone Dominance Program – это двухлетняя программа по закупке недорогих БПЛА для американской армии.

Пентагон планирует закупить более 200 тысяч ударных дронов в течение 2026 и 2027 годов на один миллиард долларов.

У программы будет четыре этапа. Первый – это испытание дронов, после этого Минобороны США разместит первые заказы на поставку на общую стоимость 150 миллионов долларов. Поставлять дроны будут в течение пяти месяцев. Ожидается, что по завершению первого этапа США получит 30 тысяч дронов.

Первый этап начнется 18 февраля на военной базе в Форт-Беннинге. В ходе него военные операторы БПЛА протестуют дроны участников конкурса.

На первом этапе было отобрано 25 компаний со всего мира. Как сообщает портал Defense Express, в нем примут участие два украинских производителя - Ukrainian Defense Drones и "Генерал Черешня".

"Чтобы попасть в первый этап, необходимо было предоставить детальное техническое описание системы, подтвердить соответствие требованиям NDAA и американского законодательства, раскрыть структуру собственности и цепь поставок, доказать способность массового производства в сжатые сроки, пройти предварительный отбор среди сотен компаний со всего мира", - отметил директор по коммуникации компании "Генерал Черешня".

Он добавил, что "Drone Dominance Program – это не классический тендер и не бумажная процедура, а многоуровневая конкурентная программа с жестким техническим и комплаенс-отбором". И уже после первого этапа из 25 участников должно остаться только 12 победителей.

В компании "Генерал Черешня" сообщили, что передадут на тест "комплексное системное решение, объединяющее задачи разведки, выявление цели и ее поражение".

В 2025 году украинская компания Генерал Черешня объявила о запуске в серийное производство дронов-перехватчиков Bullet, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч.

Автор:
Светлана Манько