309 км/ч на перехват: в Украине запущено серийное производство дронов Bullet

Украинская компания Генерал Черешня объявила о запуске в серийное производство дронов-перехватчиков Bullet, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Про дрон-перехватчик Bullet

Команда инженеров и разработчиков компании Генерал Черешня в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны завершила создание и начинает серийное производство перехватчика-дрона Bullet.

По сообщению пресс-службы, Bullet предназначен для обнаружения и нейтрализации вражеских ударных БПЛА типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч, что обеспечивает необходимую маневренность и быстродействие для перехвата быстро маневрирующих воздушных целей. Разработка совмещает современные аэродинамические решения с динамическим программным обеспечением, способным оперативно реагировать в тактических условиях.

"Украинское небо должно быть безопасным. Без всякого вражеского хлама. "Генерал Черешня Bullet" — это реальный инструмент, который позволит защитить украинские объекты инфраструктуры, жилые кварталы и массивы. Ключевое — защитить человеческие жизни, - говорится в сообщении.

Bullet выпускается в нескольких вариантах – для дневного и ночного применения, а также в версии с системой донаведения, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы поставили перед собой четкую цель – создать эффективный инструмент обороны, который повысит способность подразделений защищать критические объекты и гражданскую инфраструктуру... Мы продолжим совершенствовать Bullet, чтобы предоставить подразделениям современные и надежные решения по противодействию воздушным угрозам", – отметил основатель компании "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

В компании также назвали ключевые факты о Bullet:

Назначение: перехват и нейтрализация вражеских ударных БПЛА, в частности типа Shahed и подобных угроз.

Максимальная скорость (испытательная): 309 км/ч.

Конструкция: аэродинамически оптимизирована для высоких скоростей и исключительной маневренности.

Далее в планах масштабирование производства, чтобы обеспечить подразделения обороны необходимым количеством аппаратов в соответствии с боевыми требованиями.

Напомним, производство оборонной продукции Украины выросло в 35 раз. Чтобы обеспечить ВСУ оружием для уничтожения врага, украинские предприниматели сами взялись за его создание.