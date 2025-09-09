Производство оружия выросло в 35 раз: украинские военные технологии представляют в Лондоне

Производство оборонной продукции Украины выросло в 35 раз. Чтобы обеспечить ВСУ оружием для уничтожения врага, украинские предприниматели сами взялись за его создание.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко по итогам мероприятий по демонстрации украинского ОПК в Лондоне.

Она отметила, что невероятный рост украинского оборонно-промышленного комплекса стал возможным благодаря самоотверженности и вере в Украину предпринимателей. По ее словам, они начали создавать оружие, чтобы обеспечить украинским военным всем необходимым для уничтожения врага.

"Рост производства в 35 раз – это впечатляющий результат, который может превратить Украину в настоящую "кузницу арсенала" демократического мира. Теперь важно не потерять этот потенциал", - подчеркнула депутат.

Отмечается, что первая панельная дискуссия форума под названием "Арсенал демократии" посвящена трансформации украинского оборонного сектора, международному сотрудничеству и интеграции передовых технологий в военную инфраструктуру.

"Убеждена, что невероятный опыт наших производителей, которые мгновенно реагируют на малейшие изменения на фронте, а также оружие, проверенное в реальных боевых действиях, это именно то, что нужно для защиты свободного мира", - заключает Галина Янченко.

По данным сайта Верховной Рады, в Лондоне стартовала одна из крупнейших в мире выставок оборонной промышленности – DSEI (Defence and Security Equipment International), собравшая ведущих производителей со всего мира.

Параллельно с выставкой предстоит ряд мероприятий, посвященных оборонно-промышленному комплексу (ОПК) и новейшим военным технологиям, где значительное внимание будет уделено именно Украине.

Напомним, Украина активно расширяет производство военных технологий и запускает грантовые программы для поддержки разработчиков. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики.