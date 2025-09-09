Запланована подія 2

Виробництво зброї зросло у 35 разів: українські військові технології презентують у Лондоні

DSEI (Defence and Security Equipment International)
У Лондоні Україна презентує оборонні інновації/rada.gov.ua

Виробництво оборонної продукції України зросло у 35 разів. Щоб забезпечити ЗСУ зброєю для знищення ворога, українські підприємці самі взялися за її створення.

Як пише Delo.ua, про це про це повідомила член Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко за підсумками заходів з демонстрації українського ОПК у Лондоні.

Вона відзначила, що неймовірне зростання українського оборонно-промислового комплексу стало можливим завдяки самовідданості та вірі в Україну підприємців. За її словами, вони почали створювати зброю, щоб забезпечити українських військових усім необхідним для знищення ворога.

"Зростання виробництва у 35 разів - це вражаючий результат, який може перетворити Україну на справжню "кузню арсеналу" демократичного світу. Тепер важливо не втратити цей потенціал ",  - наголосила депутатка.

Зазначається, що перша панельна дискусія форуму під назвою "Арсенал демократії" присвячена трансформації українського оборонного сектору, міжнародній співпраці та інтеграції передових технологій у військову інфраструктуру.

"Переконана, що неймовірний досвід наших виробників, які миттєво реагують на найменші зміни на фронті, а також зброя, перевірена в реальних бойових діях, це саме те, що потрібно для захисту вільного світу", - підсумовує Галина Янченко.

За даними сайту Верховної Ради, у Лондоні стартувала одна з найбільших у світі виставок оборонної промисловості - DSEI (Defence and Security Equipment International), яка зібрала провідних виробників з усього світу.

Паралельно із виставкою має відбутися низка заходів, присвячених оборонно-промисловому комплексу (ОПК) та новітнім військовим технологіям, де значна увага буде приділена саме Україні.

Нагадаємо, Україна активно розширює виробництво військових технологій та запускає грантові програми для підтримки розробників. Пріоритетними напрямками є виробництво вибухових речовин, дрони з високим рівнем автоматизації та інші технології для ураження ворога та логістики.

Автор:
Тетяна Бесараб