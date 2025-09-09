Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

"Укроборонпром" увійшов у топ-50 найкращих оборонних компаній світу

Укроборонпром
Фото: t.me/UOP_Official

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" закріпило свій результат, посівши 49 місце в щорічному рейтингу топ-100 найкращих оборонних компаній світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

За його словами, Defense News опублікував щорічний рейтинг топ-100 найбільших оборонних компаній світу за результатами діяльності у 2024 році.

Так, дохід "Укроборонпрому" становив понад $3 млрд, що на 36,3% більше, ніж у 2023 році ($2,2 млрд).

Це дало темп зростання на 36,3%, що значно вище за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед топ-100 оборонних компаній світу.

За результатами "Укроборонпром" посів 49 місце за абсолютним оборонним доходом, а за динамікою росту доходу від реалізації оборонної продукції підприємство опинилося на 16-му місці. 

"Україна стає ключовим гравцем світової оборонної індустрії. За цією цифрою стоїть робота понад 56 тисяч зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат. Разом з тим, ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо. Тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї і військової техніки для українського війська", — наголосив Сметанін.

Хто потрапив у рейтинг

Загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і склав $661 млрд.

Лідери з виробництва та продажу озброєння:

  • Lockheed Martin ($68,4 млрд); 
  • RTX ($43,5 млрд); 
  • CASIC (Китай, $38,7 млрд).

Лідерами за темпами зростання стали:

  • Anduril (США, +138%);
  • Askeri Fabrika (Туреччина, +100%);
  •  SES (Люксембург, +93,7%);
  • NORINCO (+93,6%).

У рейтинг найбільш динамічних компаній світу потрапили представники США, Китаю, Туреччини, Європи та Південної Кореї.

Також у цьогорічному рейтингу з’явилося кілька гучних "новачків", які раніше не входили до сотні. Серед них:

  • GE Aerospace (США) — 23 місце ($6,1 млрд оборонних доходів).
  • MBDA (Франція) — 27 місце ($5,3 млрд).
  • Advanced Technology International (США) — 33 місце ($4,7 млрд).
  • EDGE Group (ОАЕ) — 38 місце ($4,0 млрд).
  • SpaceX (США) — 40 місце ($4,0 млрд оборонних контрактів).
  • Korea Aerospace Industries (KAI, Південна Корея) — 62 місце ($2,0 млрд). 
  • Hyundai Rotem (Південна Корея) — 67 місце ($1,7 млрд).
  • Palantir Technologies (США) — 70 місце ($1,6 млрд). 
  • Askeri Fabrika ve Tersane (Туреччина) — 78 місце ($1,3 млрд).
  • Makine ve Kimya Endustrisi (MKE, Туреччина) — 80 місце ($1,2 млрд). 
  • Anduril (США) — 93 місце ($0,95 млрд, зростання +138% — найшвидший у світі). 
  • M1 Support Services (США) — 94 місце ($0,9 млрд).
  • AM General (США) — 99 місце ($0,74 млрд).

Разом з цим, тільки половина зі 100 найбільших оборонних компаній, а точніше 54 компанії, зросли за минулий рік. Решта показали падіння обсягів доходу.

Зауважимо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.

У червні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" був перетворений на акціонерне товариство, 100% якого належить державі в особі Кабінету міністрів.

Автор:
Світлана Манько