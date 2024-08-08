"Укроборонпром" у 2023 році показав найбільший у світі ріст доходу в галузі ОПК, увійшовши в топ-50: хто ще в рейтингу

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" вперше увійшло до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. В цьогорічному рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.

При цьому з усієї сотні найбільших оборонних компаній світу саме виручка "Укроборонпрому" зросла у 2023 році найшвидше - на 72% (до 2,207 мільярда доларів проти з 1,285 мільярда в 2022 році).

Як прокоментував міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі, перше півріччя 2024 року показало, що темпи зростання підтримуються й у поточному році.

Втім, він наголосив, що потрапляння у жоден рейтинг не є наразі ціллю "Укроборонпрому", а сам бурхливий розвиток компанії спричинений саме критичною необхідністю - війною з Росією.

"Ціль усієї української оборонки одна — виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися щохвилини, щоб зберегти життя наших воїнів та зробити усіх росіян, які вторглися на нашу землю, хорошими росіянами. Швидко, якісно та ефективно", - написав чиновник.

За його словами, рейтинг показує, що саме оборонна промисловість стане одним з найважливіших експортних напрямків української економіки й "після перемоги саме Україна стане новим арсеналом вільного світу".

Хто увійшов до топ-100 від Defense News

Зазначимо, що найбільшою за виручкою компанією галузі ОПК в списку залишилася американська Lockheed Martin (64,65 мільярда доларів проти 63,33 за 2022 рік). Натомість на друге місце піднялася Aviation Industry Corporation of China, дохід якої підскочив за рік на 45% - з 30,97 до 44,81 мільярда доларів (найбільший абсолютний ріст серед усіх компаній в списку).

Втім, саме від оборонки остання отримала лише 38% виторгу, в той час як у лідера рейтингу цей показник складає 96%. Отже, вона ж мала й найбільший сукупний дохід серед учасників рейтингу - 119,8 мільярда доларів.

Відповідно, на третє та четверте місце впали американські RTX та Northrop Grumman - з доходом за минулий рік у 40,6 і 35,2 мільярда доларів відповідно. На п'яте піднялася інша американська компанія General Dynamics (33,65 мільярда доларів), а на шосте, відповідно, опустилася літакобудівна Boeing (32,68 мільярда доларів).

На 7-му місці залишилася британська BAE Systems (дохід за 2023 рік - 27,55 мільярда доларів). На 8-му опинилася China State Shipbuilding Corporation (21,16 мільярда доларів), включена в рейтинг уперше. Вона посунула на 9-е місце іншу китайську корпорацію - China North Industries Group, у якої виручка впала на 9% до 16,61 мільярда доларів.

На 10-му місці опинилася британська L3Harris Technologies з минулорічним доходом у 15,55 мільярда доларів, на 11-му - China Electronics Technology Group (включена вперше, 14,3 мільярда доларів), на 12-му - China South Industries Group Corporation (13,77 мільярда доларів), а на 13-му значиться ще один виробник літаків - нідерландсько-французька Airbus (12,9 мільярда доларів).

Німецька Rheinmetall, що активно співпрацює з Україною, наростила дохід на 21% до 6,15 мільярда доларів і посіла 20-е місце. Загальна виручка всіх 100 найбільших світових компаній ОПК склала 603,9 мільярда доларів, збільшившись відносно результатів 2022 року на 6,7%.

Майже половину компаній у списку (48) - американські, ще по шість представляють Китай та Велику Британію, по п'ять - Німеччину та Туреччину. Російських виробників у ньому немає.

Нагадаємо, що в червні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" був перетворений на акціонерне товариство, 100% якого належить державі в особі Кабінету міністрів.

Зазначимо також, що місяць тому компанія відкрила представництво у Вашингтоні, де планує працювати з американським бізнесом та експертними організаціями, з державними органами та оборонними організаціями, а також займатися підтримкою проєктів своїх підприємств в США та країнах-партнерах.