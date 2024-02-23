"Укроборонпром" вироблятиме стрілецьку зброю за стандартами НАТО

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що підписана угода дасть змогу складати гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості.

CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.

"Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні", – підкреслив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

"Для нас велика честь підтримувати зусилля України, спрямовані на прийняття стандартного обладнання НАТО та підвищення спроможності її оборонної промисловості. Цей перший крок до повномасштабного проєкту з передачі технологій для гвинтівки CZ BREN 2 є прямим наслідком її успішного застосування Збройними силами України на полі бою в Україні", – зазначив Ян Заїц, генеральний директор Česká zbrojovka.

Нагадаємо, акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.