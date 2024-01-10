"Укроборонпром" розпочинає співпрацю з оборонними компаніями Литви

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" розпочинає стратегічне партнерство із чотирма литовськими компаніями, які спеціалізуються на інноваційних розробках та виробництві військової техніки.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Сьогодні, 10 січня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Вільнюса були підписані відповідні листи про наміри.

Згідно з повідомленням, партнерами є литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS, які спеціалізуються у створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв'язку та інших областях.

" Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями зокрема у сфері РЕБ і безпілотних систем. Це наближає нашу Перемогу та сприяє подальшому розвитку вітчизняного ОПК на шляху до створення в Україні Арсеналу вільного світу", - зазначив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Додамо, сьогодні стало відомо, що Литва схвалила надання Україні довгострокового пакету військової допомоги у розмірі €200 млн.

В листопаді було оголошено про передачу генераторів електроенергії та польових сухпайків. Також того місяця Збройним силам України було доставлено 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове обладнання.

У грудні 2023 року Литва передала українській армії нову партію військової допомоги – йшлося про кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.