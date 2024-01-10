Литва оголосила про пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму €200 млн

Литва схвалила надання Україні довгострокового пакету військової допомоги у розмірі €200 млн.

Про це оголосив президент Литви Гітанас Наусєда під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними й політичними. На Раді національної оборони ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги на суму €200 млн", - заявив Науседа.

Крім того, в січні Литва відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

Також Наусєда зазначив, що Литва тренуватиме українських солдатів та зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму литовському колезі за нову оборонну підтримку, і додав, що сьогодні Литва та Україна домовились про спільне виробництво засобів боротьби із дронами.

Нагадаємо, 10 січня Володимир Зеленський прибув до Вільнюсу. Серед озвучених планів – переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Теми для обговорення включають, зокрема, інтеграцію України до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ і дронів, безпеку і подальшу координацію європейської підтримки.

Далі президент України планує відвідати Естонію та Латвію.

Допомога Україні від Литви

Литва активно допомагає Україні в її боротьбі з військовою агресією з боку Росії.

В листопаді було оголошено про передачу генераторів електроенергії та польових сухпайків. Також того місяця Збройним силам України було доставлено 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове обладнання.

У грудні 2023 року Литва передала українській армії нову партію військової допомоги – йшлося про кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.

Зокрема, після масованої ракетної атаки 2 січня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників передати Україні більше сучасних західних систем протиповітряної оборони.