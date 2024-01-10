Литва объявила о пакете долгосрочной военной помощи Украине на сумму €200 млн

Литва одобрила предоставление Украине долгосрочного пакета военной помощи в размере €200 млн.

Об этом объявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы продолжаем поддерживать отважных украинцев в их борьбе всеми средствами: военными, экономическими и политическими. На Совете национальной обороны мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи на сумму €200 млн", - заявил Науседа.

Кроме того, в январе Литва отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры М577.

Также Науседа отметил, что Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего литовского коллегу за новую оборонную поддержку и добавил, что сегодня Литва и Украина договорились о совместном производстве средств борьбы с дронами.

Напомним, 10 января Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс. Среди озвученных планов – переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сеймаса, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Темы для обсуждения включают, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, безопасность и дальнейшую координацию европейской поддержки.

Далее президент Украины планирует посетить Эстонию и Латвию.

Помощь Украине от Литвы

Литва активно помогает Украине в борьбе с военной агрессией со стороны России.

В ноябре было объявлено о передаче генераторов электроэнергии и полевых сухпайков. Также в тот месяц Вооруженным силам Украины было доставлено 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.

В декабре 2023 года Литва передала украинской армии новую партию военной помощи – речь шла о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

После массированной ракетной атаки 2 января президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников передать Украине еще больше современных западных систем противовоздушной обороны.