Президент Литвы призвал передать Украине больше систем ПВО

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников передать Украине больше современных западных систем противовоздушной обороны после массированной ракетной атаки 2 января. Об этом Науседа написал в соцсети Х(бывший Twitter).

"Сегодня киевляне снова начали свое утро с авиаударов России по их домам. Гибель мирного населения, разрушение и терроризм Кремля продолжается. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы ПВО в Украину сейчас!", — написал Науседа.

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024

Массированная ракетная атака 2 января. Что известно

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. По предварительным данным в Киеве в результате атаки повреждения жилых домов и коммуникаций в 9 районах. В некоторых районах столицы отсутствовали свет и вода.

По состоянию на 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел. По состоянию на 14:30 ремонтным бригадам ДТЭК удалось вернуть свет в доме 250 тысяч киевлян, не зажившими оставалась часть жителей Куреневки. В Киевской области удалось возобновить поставки электроэнергии 128 тысячам семей. Однако без света оставалось 56 тысяч потребителей в Вышгородском и Бучанском районах. Ориентировочно электроснабжение планируют полностью восстановить жителям Киева и области до 17:00.

По предварительным данным по состоянию на 12:00 в результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

По данным "Укрэнерго" в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и поврежденные электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".