Президент Литви закликав передати Україні більше систем ППО

Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників передати Україні більше сучасних західних систем протиповітряної оборони після масованої ракетної атаки 2 січня. Про це Науседа написав в соцмережі Х(колишній Twitter).

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває. Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО до України зараз!", - написав Науседа.

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024

Масована ракетна атака 2 січня. Що відомо

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. За попередніми даними в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці були відсутні світло та вода.

Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол. Станом на 14:30 ремонтним бригадам ДТЕК вдалося повернути світло в оселі 250 тисяч Киян, не заживленими залишалася частина жителів Куренівки. На Київщині вдалося відновити постачання електроенергії 128 тисячам родин. Проте без світла залишалися 56 тисяч споживачів у Вишгородському та Бучанському районах. Орієнтовно електропостачання планують повністю відновити для мешканців Києва та області до 17:00.

За попередніми даними станом на 12:00 внаслідок російської атаки у Києві загинуло 2 особи, ще двоє людей загинули в Київській області.

Крім того, за даними Харківської ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

За даними "Укренерго" внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".