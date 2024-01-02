Енергетики повернули світло 250 тисячам киян

Ремонтні бригади ДТЕК повернули світло в домівки 250 тисяч споживачів у Києві, котрі були знеструмлені внаслідок ракетного удару 2 січня. Про це повідомляє ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК відновили електропостачання 250 тисячам киян, які залишились без світла через ранковий обстріл. Без живлення залишається частина жителів Куренівки. Докладаємо усіх зусиль, щоб повернути світло якомога швидше. Орієнтовний термін відновлення: 17.00", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що ремонтні бригади ДТЕК в Київській області відновили постачання електроенергії 128 тисячам родин Київщини. Проте через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, наразі залишаються без світла 56 тис. родин у Вишгородському та Бучанському районах.

Масована ракетна атака 2 січня. Що відомо

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. За попередніми даними в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці відсутні світло та вода.

Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол. Відновити постачання світла та води обіцяють впродовж декількох годин.

За попередніми даними станом на 12:00 внаслідок російської атаки у Києві загинуло 2 особи, ще двоє людей загинули в Київській області.

Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Крім того, за даними Харківської ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

За даними "Укренерго" внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".