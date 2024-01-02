Відновити постачання води та світла в Києві обіцяють впродовж кількох годин

В Києві було відновлено живлення електроенергією на об'єкти водопостачання Київводоканалу, які були знеструмлені після масованого ракетного удару зранку 2 січня. Для стабілізації тиску в мережі потрібно до години. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Згідно з повідомленням "Київводоканалу", у всіх районах столиці відновлено живлення об’єктів водопостачання. Втім у Святошинському та Подільському районах, на житлових масивах Виноградар, Софіївська та Микільська Борщагівка наразі спостерігається пониження тиску водопостачання.

"Для повного запуску агрегатів і стабілізації тиску в мережі фахівцям "Київводоканалу" необхідно орієнтовно до однієї години", - сказано в повідомленні.

Тим часом очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький на Facebook написав, що ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки. Фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин.

Росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні 2 січня

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. За попередніми даними в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці відсутні світло та вода. Внаслідок атаки постраждало понад 30 осіб.

Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Крім того, за даними Харківської ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

За даними "Укренерго" внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".