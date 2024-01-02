Через масовану ракетну атаку знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Пошкоджено електромережі в Києві та області, - "Укренерго"

Через масовану ракетну атаку росіян 2 січня знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджено мережі оператора системи передачі електроенергії “Укренерго” та оператора системи розподілу електроенергії (обленерго) в Києві та Київській області. При цьому застосування графіків відключень не планується. Про це повідомляє “Укренерго”.

"Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються. Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.

Також в повідомленні сказано, що 1 січня добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,7% нижчим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю 29 грудня.

1 січня в енергосистемі знову був профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 12:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1200 МВт-год.

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням вчора, 1 січня, на 1 годину обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ. Загальний обсяг обмеження – 198 МВт-год. Станом на ранок 2 січня електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт є в нічні години (мінімум добового споживання) до Румунії. Загальний обсяг 699 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 133 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 653 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 82 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту. Загалом на ранок 2 січня знеструмлено через негоду 14 населених пунктів, всі в Хмельницькій області. Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишаються 439 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, вранці 2 січня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Внаслідок цього постраждали понад 16 осіб. Крім цього в деяких районах відсутнє світло та вода.

Внаслідок попередньої масованої атаки росіян, яка відбулася 29 грудня, фіксувались відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.