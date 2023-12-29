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Внаслідок масованого обстрілу у чотирьох областях України є відключення електроенергії
Після масованого ворожого обстрілу, який Росія вчинила вранці 29 грудня, є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.
Про це повідомили у Міненерго.
Сьогодні вранці, під час масованої ракетної атаки, була пошкоджена високовольтна повітряна лінія 330 кВ в центральному регіоні України. Після закінчення повітряної тривоги бригади енергетиків розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Також у регіоні відключено від газопостачання 341 споживача.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані стосовно руйнувань уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів.
В Одеській області в результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі енергетики оглядають мережі, електропостачання абонентам призупинено.
У Харківській області через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у п'яти громадах області, знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.
Додамо, за попередніми даними, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Силами ППО було знищено 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Нагадаємо, 11 грудня внаслідок ракетної атаки на Київ міські електромережі отримали пошкодження, внаслідок чого було знеструмлено понад 100 споживачів. Через бойові дії та погодні умови без світла залишається 420 населених пунктів.