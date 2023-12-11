Після нічної атаки росіян частина Києва залишилася без світла, в енергосистемі виник дефіцит

​​ Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ міські електромережі отримали пошкодження, внаслідок чого було знеструмлено понад 100 споживачів. Через бойові дії та погодні умови без світла залишається 420 населених пунктів.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Окрім цього, в енергосистемі знову виник дефіцит енергії і щоб уникнути відключення споживачів було залучено аварійну допомогу з Румунії (з 10:00 до 17:00) та з Польщі (11:00 до 14:00).

Енергетика зазначають, що серед причин дефіциту – недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні.

Згідно з повідомленням, можливості електростанцій для збільшення виробництва електроенергії залишаються значно обмеженими. Сьогодні три енергоблоки не були включені в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту.

Паралельно, на інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та заплановані ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на повну потужність через щільну хмарність, що охопила всю країну.

"Укренерго" повідомляє, що вже зранку споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов: сильний вітер та ожеледиця.

Для збалансування енергосистеми буде використано екстрену допомогу від країн-сусідів.

Додає проблем і те, що через технічні причини відключилася міждержавна повітряна лінія 220 кВ з Угорщиною. Енергетики оглядають її для визначення місця пошкодження.

Попри те, що наразі графіки відключень не застосовуються в жодній з областей, а ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, енергетики закликають економити е/е, щоб її вистачало тим, для кого світло є критичною потребою - лікарям, комунальникам, військовим.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів.

Українська енергосистема не в найкращому стані

Додамо, через похолодання в Україні суттєво збільшилось споживання електроенергії у зв'язку з чим в енергосистемі виник дефіцит. Крім того, через російські обстріли припинили роботу два енергоблоки на одній з прифронтових теплоелектростанцій. В "Укренерго" та Міністерстві енергетики закликали населення ощадливо споживати електроенергію, щоб скоротити дефіцит.

29 листопада "Укренерго" вже повідомляло про дефіцит в енергосистемі, який був спричинений стрімким зростання споживання.

Нагадаємо, масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, які війська РФ почали завдавати восени 2022 року, призвели тоді до кількох місяців відключень світла по всій Україні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

Українські енергетики відновлювали частину пошкоджених обʼєктів, однак, за даними The New York Times, цієї зими українські теплоелектростанції вироблять 4,5 гігават електроенергії, що становить третину від того виробництва, яке було до повномасштабної війни.