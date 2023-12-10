Галущенко розповів, чи можуть в Україні знову бути блекаути

Відключення світла в Україні внаслідок російських атак, швидше за все, матимуть тимчасовий характер. Ворог щоденно атакує енергетичні об’єкти у прифронтових областях, але наразі передумов для блекаутів немає.

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Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі - це атаки росіян. Але навіть якщо станеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер", - наголосив міністр.

Він зауважив, що ворог щоденно атакує енергетичні об’єкти у прифронтових областях, внаслідок чого в енергосистемі спостерігається незначний дефіцит – до 1%.

"Через ворожі атаки є досить суттєві пошкодження і в генеруючих компаніях, і в локальних мережах. Буквально щодня ми отримуємо повідомлення про обриви ліній і зупинку блоків внаслідок бойових дій", - зазначив Галущенко.

За словами міністра, була проведена і триває значна робота для посилення систем пасивного захисту енергооб’єктів.

Міністр звернув увагу на те, що наразі спостерігається зростання споживання електроенергії, навіть порівняно з аналогічним періодом 2021 року. З огляду на ситуацію, енергетики звертаються до споживачів з проханням економніше споживати електроенергію.

"Важливо, щоб люди розуміли: ми - у війні. А тому треба ощадливо використовувати електроенергію, особливо в пікові години. Жодних планових відключень не відбувалося. Без електроенергії тимчасово були ті населені пункти, які страждають через руйнування внаслідок бойових дій", - підкреслив Галущенко.

Енергосистема є слабшою, ніж була рік тому

З настанням зимових холодів по всій Україні зростає занепокоєння, що Росія незабаром відновить широкомасштабні атаки на енергомережу, повторюючи минулорічну тактику. При цьому, зараз українські теплоелектростанції вироблять лише 4,5 гігават електроенергії, що становить третину довоєнного виробництва.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що російські загарбники, перш ніж спробувати повторити торішній терор, чекатимуть стабільної мінусової температури, оскільки тоді важче відновлювати електромережу.

Минулої зими половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ. Деякі об'єкти були знищені і не підлягають відновленню.

В Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.

Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко передбачає, що ця зима стане важчою, ніж минула, через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими військами. Проте він підкреслює, що і військові, і енергетики готові реагувати на цю загрозу.