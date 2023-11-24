Через минулорічні пошкодження українські ТЕС виробляють третину енергії від довоєнних обсягів

З настанням зимових холодів по всій Україні зростає занепокоєння, що Росія незабаром відновить широкомасштабні атаки на енергомережу, повторюючи минулорічну тактику. При цьому, зараз українські теплоелектростанції вироблять лише 4,5 гігават електроенергії, що становить третину довоєнного виробництва.

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Про це пише The New York Times.

У той час як основна частина електроенергії в країні виробляється атомною енергією, ситуація для теплових електростанцій, які працюють на вугіллі або газі виглядає особливо сумною, оскільки вони є ключовим елементом енергетичного балансу України для задоволення попиту в періоди пікового споживання, кажуть експерти.

За даними ООН, минулого року в результаті російських ударів були пошкоджені всі теплоелектростанції України. Декілька експертів сказали в інтерв’ю, що ремонтні роботи затягуються, частково через те, що Україні важко знайти інвесторів, готових фінансувати станції, які сильно забруднюють навколишнє середовище.

Українська влада відмовилася надати детальні дані про поточний стан енергомережі, заявивши, що це конфіденційна інформація у воєнний час. Але експерти кажуть, що ситуація лише незначно покращилася у порівнянні з минулою весною, коли почалися активні ремонти на електростанціях.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що влада інвестувала понад 10 мільярдів гривень, або близько 280 мільйонів доларів, щоб відремонтувати все, що могла, до настання чергової зими. Але, як і інші посадовці, він визнав, що швидко повернутися до довоєнного рівня неможливо.

При цьому, в Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.

Енергосистема є слабшою, ніж була рік тому

Посилаючись на українських експертів видання пише, що енергетична система є більш крихкою, ніж була рік тому: електростанції та підстанції все ще не відновлені після минулорічних нападів Росії, також є брак критичного обладнання, особливо трансформаторів.

"Відтоді мало що змінилося. Ми в набагато гіршій ситуації, ніж минулого року", – сказала в інтерв’ю Вікторія Войціцька, колишній депутат і старший член енергетичного комітету Верховної Ради України.

Заступник голови енергетичного комітету ВРУ Олексій Кучеренко також заявив, що повноцінно відновити енергетичні об’єкти менше ніж за рік неможливо.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в країні відновили лише ті об’єкти, які зазнали найменших ушкоджень, кілька енергоблоків також відремонтували лише частково.

Головною проблемою є пошук трансформаторів, які передають електроенергію від електростанцій до будинків людей, сказав він. За даними ООН, минулої зими Росія пошкодила або знищила майже половину українських високовольтних трансформаторів.

Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко передбачає, що ця зима стане важчою, ніж минула, через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими військами. Проте він підкреслює, що і військові, і енергетики готові реагувати на цю загрозу.

В той же час, Україна готується до можливих обстрілів. Українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню минулорічного сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі.

Додамо, що внаслідок минулорічних обстрілів, постраждала половина всієї енергосистеми України.