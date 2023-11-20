США і Британія працюють над зміцненням енергосистеми України від можливих російських ударів

Сполучені Штати спільно з Україною та Великою Британією зосереджують свої зусилля на підвищенні захисту української енергосистеми від російських обстрілів.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

Вона зазначила, що робота ведеться цілодобово з метою забезпечення збереження електропостачання, опалення та світла в умовах агресивних нападів Росії.Начало формы

"Ми працюємо цілодобово, без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію перед обличчям варварських нападів Росії", - написала вона.

We are working 24/7 to help keep the lights, heat, and power on in the face of Russia’s barbaric attacks. Important and productive meeting with Deputy PM @OlKubrakov, @mefimus, @VKudrytskyi, and @DefenceU, together with the UK, to discuss our joint efforts to protect the energy… pic.twitter.com/PGduOKHD9W — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 18, 2023

Брінк повідомила, що вчора відбувалася важлива та продуктивна зустріч з українськими чиновниками, на якій були присутні віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Курбаков, глава "Укренерго" Володимир Кудрицький, керівник Держагентства з відбудови Мустафа Найєм, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії. Всі вони брали участь в обговоренні захисту енергосистеми цієї зими.

В Україні знають про плани Росії

В Україні добре розуміють, що майбутня зима не може бути простою, а також знають, на що розраховує Росія та які в неї плани. Останнім часом ворог значно зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури та накопичує припаси, щоб завдавати ударів взимку.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону зазначив, що російські загарбники, перш ніж спробувати повторити торішній терор, чекатимуть стабільної мінусової температури, оскільки тоді важче відновлювати електромережу.

За даними Головного управління розвідки, російські сили на Кримському півострові накопичили понад 800 ракет, які можуть бути спрямовані на здійснення енергетичного терору в Україні.

В свою чергу, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат констатує, що теоретично окупанти можуть випустити всі свої ракети одночасно по території нашої держави.

Нагадаємо, внаслідок минулорічних обстрілів, половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення, деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню.

В Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.