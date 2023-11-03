РФ накопичує ракети, щоб взимку вдарити по енергосистемі України - Данілов

Майбутня зима не може бути простою. В Україні добре розуміють, на що розраховує Росія та які в неї плани. Останнім часом ворог значно зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури та накопичує припаси, щоб завдавати ударів взимку.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас не може бути простої зими. Ми розуміємо, на що розраховує наш противник. Він останнім часом зменшив кількість обстрілів, особливо критичної інфраструктури, енергетичного сектору. Він зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура", - заявив Данілов.

Він наголосив, що все, що можна зробити для убезпечення енергосектору в Україні робить і держава, і енергетичні компанії, які несуть відповідальність за підготовку до зими.

Раніше Данілов повідомляв, що енергосистема України цьогоріч захищена від ракетних ударів краще, ніж торік.

За його словами, щодо захисту енергосистеми відбулося чотири засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також засідання РНБО. Наразі кожна область має своє завдання, щодо цього питання працюють відповідні міністерства.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що взимку росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Україна робить ще більше кроків на посилення протиповітряної оборони та на співпрацю з партнерами заради стійкості енергетики.