"Питання №1". Енергосистема України захищена від ударів краще, ніж торік, – Данілов

Енергосистема України цьогоріч захищена від ракетних ударів краще, ніж торік. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

За його словами, щодо захисту енергосистеми відбулося чотири засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також засідання РНБО. Наразі кожна область має своє завдання, щодо цього питання працюють відповідні міністерства.

"Те, що стосується підготовки до зими, – на сьогодні це питання №1 для того, щоб наші громадяни якомога менше потерпали від ракетних ударів по об'єктах нашої критичної інфраструктури, які божевільна Росія постійно завдавала взимку. Я думаю, що ми будемо більш підготовлені, ніж це було торік. Тому що ми маємо вже досвід, ми розуміємо що і звідки чекати", – висловився чиновник.

Також Данілов розповів, що до України поступовно надходять засоби протиповітряної оборони.

"Форма отримання – чи засоби ППО орендовані, чи надаються як матеріально-технічна допомога, чи ми їх купуємо – абсолютно вторинне. Деякі країни мають свої внутрішні нормативно-правові акти, які не дозволяють їм взяти та продати нам засоби протиповітряної оборони. Тому деякі засоби будуть передаватися в оренду на той час, на який буде потрібно, для того, щоб ми мали можливість і спроможність захищати наше небо", – зазначив секретар РНБО.

Зима 2023: посилення ППО України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї взимку росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Своєю чергою Україна робить ще більше кроків на посилення протиповітряної оборони та на співпрацю з партнерами заради стійкості енергетики.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 8 жовтня розповідав, що системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна створюватиме мультисистему із різних ППО: є системи, які залишаться в країні, а деякі українська сторона знайшла лише на зимовий період.