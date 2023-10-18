Єврокомісія виділила €50 млн на підтримку енергосистеми України

Єврокомісія виділила понад 50 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, і закликала інші держави-члени також продовжувати фінансово підтримувати Україну.

Про це за заявила профільна єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон

Вона наголосила, що в ЄС спробують зробити все можливе, щоб цієї зими наслідки будь-яких російських атак, спрямованих на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, були мінімальними.

За її словами, на засіданні був присутнім і міністр енергетики України Герман Галущенко, якого запевнили у непохитній підтримку Україні напередодні ще однієї дуже важкої зими.

Вона також прокоментувала готовність енергетичної галузі ЄС до зимового періоду та відзначила, що ситуація набагато краща у порівнянні з минулим роком.

"Ми диверсифікували наші енергетичні джерела, заповнили наші газові сховища на 97%, скоротили попит на газ. Ми надалі збільшуємо частку поновлювальних джерел у нашому енергетичному балансі", - повідомила Сімсон.

Нагадаємо, щоб краще захистити енергомережу під час опалювального періоду, Україна орендуватиме на зиму у партнерів системи протиповітряної оборони.

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