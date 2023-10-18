АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Єврокомісія виділила €50 млн на підтримку енергосистеми України

Єврокомісія виділила €50 млн на підтримку енергосистеми України
Фото: ua.depositphotos.com

Єврокомісія виділила понад 50 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, і закликала інші держави-члени також продовжувати фінансово підтримувати Україну.

Про це за заявила профільна єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон

Вона наголосила, що в ЄС спробують зробити все можливе, щоб цієї зими наслідки будь-яких російських атак, спрямованих на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, були мінімальними.

За її словами, на засіданні був присутнім і міністр енергетики України Герман Галущенко, якого запевнили у непохитній підтримку Україні напередодні ще однієї дуже важкої зими.

Вона також прокоментувала готовність енергетичної галузі ЄС до зимового періоду та відзначила, що ситуація набагато краща у порівнянні з минулим роком.

"Ми диверсифікували наші енергетичні джерела, заповнили наші газові сховища на 97%, скоротили попит на газ. Ми надалі збільшуємо частку поновлювальних джерел у нашому енергетичному балансі", - повідомила Сімсон.

Нагадаємо, щоб краще захистити енергомережу під час опалювального періоду, Україна орендуватиме на зиму у партнерів системи протиповітряної оборони.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко