Зеленський обговорив постачання ППО та захист української енергосистеми з Пенні Пріцкер

16 жовтня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів, що він обговорив зі спеціальною представницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер захист української енергетичної системи цієї зими.

Про це він повідомив у Тelegram.

Зеленський наголосив. Що українська влада працює максимально, щоб зробити все для того, щоб у наших воїнів було більше систем ППО. Це, в свою чергу, дасть більше захисту містам.

Президент наголосив, що захищені міста зможуть розвивати оборонне виробництво.

Зеленський з Пріцкер також обговорив відбудову України і захист інвестицій від ризиків війни, а також – нові можливості по залученню приватного бізнесу, який вкрай необхідний Україні для подальшого розвитку.

"Усе це разом зберігає нашу стійкість. Усе це разом додає Україні сили. І я вдячний кожному з наших партнерів – усім, хто допомагає. Усім, чиї програми підтримки довгострокові. Усім, хто розуміє, що це – марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили й бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога", - сказав він.

Зеленський додав, що сьогодні також телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо і подякував йому за 19-й пакет оборонної допомоги.

Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорили виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту Зеленського до Канади, зокрема, щодо розвитку гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

Нагадаємо, 14 вересня президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці Штатів із питань економічного відновлення України.