Американські компанії готові інвестувати в Україну за певних умов

Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин, але Україна повинна провести реформи у підзвітності та прозорості, щоб зробити такі інвестиції безпечними.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що спеціальний представник Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України Пенні Прітцкер заявила журналістам у Брюсселі, що підготовку до відновлення України після війни з Росією потрібно розпочати зараз, навіть якщо бої тривають.

За її словами, Україна має дивовижний потенціал для відновлення і розвитку. Він включає величезні можливості в сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, що зараз може успішно тривати.

"Основна увага полягає в тому, щоб забезпечити відновлення відбувалося відповідно до найкращих міжнародних практик, що включає реформи, які забезпечують прозорість і підзвітність. (Це) має початися зараз, навіть у розпал триваючої війни та бойових дій", — сказала вона.

Прітцкер зауважила, що лище за останні 13 днів тому вона зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції України.

"Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував", - сказала вона.

Прітцкер сказала, що дехто недооцінює важливість України для Заходу і що країні потрібно буде не лише пережити військовий конфлікт, але й економічно процвітати.

Вона не стала оцінювати, скільки грошей знадобиться для відновлення України після російського вторгнення, але Світовий банк прогнозує, що потреби значно перевищують 400 мільярдів доларів — більше, ніж міг би надати окремий уряд.

Нагадаємо, два тижні тому президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці Штатів із питань економічного відновлення України.

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