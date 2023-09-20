Україна може отримати €220 млн від ЄІБ для відновлення інфраструктури

Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення близько 220 мільйонів євро на відновлення інфраструктури в Україні. Згідно з угодою, кошти планується витратити на реконструкцію доріг і мостів.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм та керівник Групи управління проєктами Вадим Ноздря провели зустріч з представниками ЄІБ для обговорення можливості фінансування проєктів щодо відновлення критичної інфраструктури.

Зазначається, що особлива увага буде приділена реалізації проєкту розвитку транс'європейської транспортної мережі, який охоплює будівництво та ремонт доріг у шести регіонах країни.

Це не перший крок у співпраці між Україною та ЄІБ. У червні 2023 року була підписана угода, за якою ЄІБ виділив понад 50 мільйонів євро грантових коштів Європейського Союзу через Інвестиційну платформу сусідства ЄС (NIP) на закупівлю модульних мостів. Проте, ці споруди є тимчасовими і призначені для надання швидкої допомоги регіонам, що постраждали від російської агресії та покращення логістики між населеними пунктами та регіонами.

Згідно з повідомленням, окрім ЄІБ, ключовими міжнародними партнерами України у відновленні критичної інфраструктури є також Світовий банк, USAID та Європейський банк реконструкції і розвитку.

Ці організації є найбільшими міжнародними партнерами, з якими агентство займається розвитком та відбудовою прифронтової інфраструктури, житла, пунктів пропуску на кордонах і дорогах до них, а також критичною інфраструктурою, включаючи водопостачання, енергетику та мости.

Нагадаємо, у рамках проєкту "Розвиток Транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) будуть капітально відремонтовані під'їзні шляхи до пунктів пропуску на західному кордоні.