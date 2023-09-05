Під'їзні шляхи до пунктів пропуску на західному кордоні капітально відремонтують за кошти ЄБРР

У рамках проєкту "Розвиток Транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) будуть капітально відремонтовані під'їзні шляхи до пунктів пропуску на західному кордоні.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначають у відомстві, йдеться про автомобільну дорогу М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська до міжнародного пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Ця дорога є основним маршрутом, що з'єднує Львів з Варшавою і є частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

У Мініфраструктурі зауважують, що автомобільна дорога M-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 129+807 – км 191+877 була включена як компонент Кредитної Угоди з ЄБРР. На реалізацію було перерозподілено €182 млн.

Впроваджуватиме проєкт Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

"В умовах заблокованих глибоководних морських шляхів, системних атак на порти Дунайського кластера Україна продовжує збільшувати навантаження на транспортні коридори в бік західних кордонів. Наша задача – максимально сприяти збільшенню експортного потенціалу, зокрема через відновлення та модернізацію як самих пунктів пропуску, так і під'їзних шляхів", - наголосив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, в ЄБРР вже провели аудит безпеки дорожнього руху, аналіз економічної доцільності інвестицій, екологічну та соціальну оцінку проєкту та вирішили спрямувати частину коштів на капітальний ремонт частини автомобільної дороги М-09.

Як повідомив Кубраков, виконання робіт у повному обсязі зменшить логістичні витрати у напрямку перевезень Україна – Європейський Союз.

Зауважимо, у 2020 році між Україною та ЄБРР було підписано Кредитну Угоду "Розвиток Транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)". Згідно з нею сума позики ЄБРР на будівництво та розвиток доріг складала €450 млн. При цьому співфінансування ЄІБ становило додатково 450 млн євро.

У зв’язку з початком повномасштабного збройного вторгнення РФ та активними бойовими діями, початок реалізації проєкту у запланованих обсягах в рамках проєкту "Розвиток Транс’європейської транспортної мережі" було вимушено призупинено.

Зазначимо, Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону. Уряд розглядає і побудову нових пунктів пропусків, і модернізацію вже наявних разом із під'їзними шляхами.

Нещодавно Україна та Румунія погодили відкриття нового пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй. Він розрахований на пропуск вантажних транспортних засобів.