Подъездные пути к пунктам пропуска на западной границе капитально отремонтируют за средства ЕБРР

В рамках проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) будут капитально отремонтированы подъездные пути к пунктам пропуска на западной границе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как отмечают в ведомстве, речь идет об автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская в международный пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное".

Эта дорога является основным маршрутом, соединяющим Львов с Варшавой и частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

В Минифраструктуре отмечают, что автомобильная дорога M-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 129+807 – км 191+877 была включена как компонент Кредитного Соглашения по ЕБРР. На реализацию было перераспределено €182 млн.

Внедрять проект Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"В условиях заблокированных глубоководных морских путей, системных атак на порты Дунайского кластера Украина продолжает увеличивать нагрузку на транспортные коридоры в сторону западных границ. Наша задача – максимально способствовать увеличению экспортного потенциала, в частности через восстановление и модернизацию как самих пунктов пропуска, так и подъездных путей", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, в ЕБРР уже проведен аудит безопасности дорожного движения, анализ экономической целесообразности инвестиций, экологическая и социальная оценка проекта и решили направить часть средств на капитальный ремонт части автомобильной дороги М-09.

Как сообщил Кубраков, выполнение работ в полном объеме снизит логистические затраты в направлении перевозок Украина – Европейский Союз.

Отметим, в 2020 году между Украиной и ЕБРР было подписано Кредитное Соглашение "Развитие Трансъевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)". Согласно ему сумма займа ЕБРР на строительство и развитие дорог составляла €450 млн. При этом софинансирование ЕИБ составило дополнительно 450 млн евро.

В связи с началом полномасштабного вооруженного вторжения РФ и активными боевыми действиями начало реализации проекта в запланированных объемах в рамках проекта "Развитие Трансъевропейской транспортной сети" было вынуждено приостановлено.

Отметим, что Кабинет министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы. Правительство рассматривает и построение новых пунктов пропусков, и модернизацию имеющихся вместе с подъездными путями.

Недавно Украина и Румыния согласовали открытие нового пункта пропуска Белая Церковь – Сигета Мармакия. Он рассчитан на пропуск грузовых транспортных средств.