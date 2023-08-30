На Миколаївщині збудували новий міст на важливій трасі замість зруйнованого

В Миколаївській області завершили будівництво нового мосту через річку Гнилий Єланець на трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, що між містом Нова Одеса та селом Троїцьке. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що потреба в побудові нової споруди в цьому місці була ще до війни і виникла через те, що старий міст, зведений ще в 1958 році, востаннє ремонтуватися 35 років тому та перебував у аварійному стані.

До того ж він розташовувався на горизонтальній кривій радіусом 100 м, що призводило до великої кількості ДТП. Відтак, у межах реконструкції автомобільної дороги було проведено роботи зі спрямлення дороги й зміни положення й місця моста.

Очікувалося, що наявний міст через Гнилий Єланець після завершення робіт просто розберуть, але споруда до цього не достояла: через військову агресію Росії міст було зруйновано. На новому мосту, окрім спрямлення траси з розширенням наявної дороги, додали також смугу на підйом. Новий мостовий перехід має довжину 109 метрів.

Будівельники виконали роботи з армування і бетонування конструкції мосту, влаштували залізобетонні балки й плити. На підходах до мостової конструкції укріпили насип, основу було посилено бутовим каменем та щебенем різної фракції, влаштовано геотекстиль та георешітку, виконано роботи по стабілізації земляного полотна.

Окрім цього, влаштовано три шари асфальтобетонного покриття, встановлено сходи, барʼєрне та перильне огородження, облаштовано пішохідні доріжки, зупинку громадського транспорту, влаштувано водовідведення, дорожні знаки, нанесено розмітку. Зазначається, що освітлення моста здійснюватиметься із застосуванням енергоощадних світильників.

Нагадаємо також, що у перші місяці цього року в регіоні було відновлено низкою зруйнованих через війну мостів, зокрема в квітні завершено тимчасовий міст через Інгул між селами Виноградівка та Інгулка, в березні відкриті відновлені мости через Інгул у Воскресенській громаді та через Інгулець у Снігурівській громаді.

Наприкінці лютого було облаштовано тимчасовий міст через Інгулець, який сполучає селище Калинівське Миколаївської та село Краснолюбецьк Херсонської області. А ще в січні в Снігурівській громаді було введено в експлуатацію інший тимчасовий міст через Інгулець.