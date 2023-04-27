На Миколаївщині та Херсонщині відновили три мости, що постраждали через війну (ВІДЕО)

На Миколаївщині та Херсонщині завдяки UNITED24 відновили три мости – два тимчасових і один постійний.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відновили ще три мости на Херсонщині та Миколаївщині в межах UNITED24. Два тимчасових та один постійний. Це сталося за підтримки постійного партнера платформи — компанії АВТ Баварія", - зазначив Федоров.

За його словами, завдяки новим мостам діти безпечно добиратимуться до шкіл та садочків, а в навколишні села швидше доставлятимуть ліки та гуманітарну допомогу.

Як наголосив міністр, загалом відбудували вже одинадцять мостів за кошти донорів UNITED24.

"Продовжуємо працювати та відбудовувати зруйноване росіянами", - підкреслив Федоров.

"Люди в навколишніх селах прожили в окупації понад вісім місяців. Під час відведення росіяни підірвали всі мости та перервали нормальний зв'язок. Відтепер люди знову можуть швидше дістатися до найближчого медичного закладу, волонтери – доставляти гуманітарну допомогу, а діти – до найближчої школи без тимчасового понтонного перетину. Крім того, в одному з сусідніх сіл є сільгоспвиробництво — тепер до нього зможуть дістатися транспортні засоби", - зауважив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, в Інгульській громаді Миколаївської області збудовано тимчасовий міст через Інгул замість мосту, зруйновано через підрив та обстріл окупаційними російськими військами.