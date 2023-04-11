Під Миколаєвом облаштували тимчасовий міст через Інгул замість підірваного (ФОТО)

В Інгульській громаді Миколаївської області збудовано тимчасовий міст через Інгул замість мосту, зруйновано через підрив та обстріл окупаційними російськими військами.

Про це повідомляє обласна військова адмііністрація. Міст між селами Виноградівка та Інгулка має протяжність 12 м та ширину 4,4 м. Його облаштуванням займалася військова частина ТО300 Державної спеціальної служби транспорту.

Також на замовлення Миколаївської ОВА підприємство Миколаївмагістраль" допомогло дорожньою технікою та відфрезерованим матеріалом для влаштування під’їздів до мосту. Окрім цього, "Миколаївмагістраль" здійснила ямковий ремонт у селі Виноградівка загальною площею 5337 квадратних метрів.

Нагадаємо також, що раніше військові відновили цілу низку переправ через іншу річку - Інгулець, що протікає територіями Миколаївської та Херсонської областей, які в березні- листопаді 2022 року знаходилися під російською окупацією.

Зокрема, в середині березня було відкрито ще два мости в Снігурівській та Воскресенській громадах Миколаївщини. Інгульська ж громада під сталою окупацією не знаходилася (офіційно визнається її окупація з 5 по 18 березня 2022 року), але до листопада перебувала в зоні бойових дій.