На Миколаївщині відкрили ще два відновлених мости (ФОТО, ВІДЕО)

В Миколаївській області 15 березня було урочисто відкрито ще два відновлених мости, які були зруйновані внаслідок бойових дій під час вторгнення російських окупантів.

Як повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація, йдеться про міст через річку Інгул у Воскресенській громаді, а також міст через річку Інгулець у Снігурівській громаді.

Відбудова обох мостів стала можливою завдяки фандрейзинговій платформі United24. Крім того, до відбудови мосту у Снігурівській громаді долучилася компанія "ABT Баварія".

Як зазначають у United24, це вже восьмий міст, який було звели за кошти донорів, зібрані через неї, і п’ятий міст у деокупованих районах Миколаївщині.

Будуванням мосту у Воскресенській громаді займався 18-й окремий мостовий батальйон першої окремої бригади імені Князя Лева Державної спеціальної служби транспорту, а мосту в Снігурівській громаді - 36-й шляхо-відновлювальний Конотопський полк ДССТ, на рахунку якого вже налічується 28 відновлених таких об'єктів.

Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА Фото: United24

Зазначається, що відкриття відбулося за участі начальника ОВА Віталія Кіма, голови адміністрації ДССТ Богдана Бондара, начальника групи морально-психологічного забезпечення оперативного угрупування військ Херсону Віктора Жуковського, директора з маркетингу "АВТ Баварія" Юлії Самсон, начальника Снігурівської міської ВА Івана Кухти, начальника Миколаївської районної ВА Максима Кашуби, начальника Баштанської РВА Владислава Дмитріва.

Нагадаємо також, що наприкінці лютого було облаштовано тимчасовий міст через Інгулець, який сполучає селище Калинівське та село Краснолюбецьк Херсонської області.

У січні у згаданій Снігурівській громаді також було введено в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець. Тоді ж ще один тимчасовий міст через Інгулець, але для одночасного проїзду лише в одному напрямку, було відкрито поблизу села Наталине Херсонської області. Всі згадані об'єкти теж будували військові ДССТ.