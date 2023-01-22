Біля Снігурівки "в чистому полі" збудували об'їзд зруйнованого мосту (ВІДЕО)

Біля деокупованої Снігурівки Миколаївської області збудовано об'їзд зруйнованого мосту через магістральний канал. Про це повідомив у соцмережах начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

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"Публікую це відео, аби показати, який величезний об'єм роботи було зроблено, зокрема, по облаштуванню дороги "в чистому полі", де раніше ніколи не було автошляхів. Об'їзд в Херсонському напрямку вже відкрито! Тепер працюємо над тим, аби підсипати дорогу та зробити її проїзною", - написав він.

Кухта подякував усім установам та організаціям, що брали участь в облаштуванні об'їзду, зокрема Службі автомобільних доріг, Управлінню каналів річки Інгулець та підпрядній організації - Миколаївському філіалу компанії "Ростдорстрой".

"Окремо хочу подякувати колективу УКРІ, який в новорічні та різдвяні свята проводив роботи по облаштуванню мостового переходу, та виконробу "Ростдорстрою" Віктору Мірошниченку за чудову організацію робочого процесу", - вказав він.

Нагадаємо, що днями у Снігурівській громаді також було введено в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець. Тоді ж ще один тимчасовий міст через Інгулець, але для одночасного проїзду лише в одному напрямку, було відкрито поблизу села Наталине Херсонської області. Обидва об'єкти будували військові.