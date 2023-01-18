Біля деокупованої Снігурівкою відкрили тимчасовий міст через Інгулець замість зруйнованого (ФОТО)

У Снігурівській громаді введено в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Роботи почались лише 20 грудня й вже завершені. Зведення мосту є результатом плідної співпраці Миколаївської ОВА та військових. Окрема подяка особовому складу 36-го шляхо-відновлювального полку Державної спеціальної служби транспорту та голові адміністрації ДССТ генерал-майору Богдану Бондарю", - зазначив він.

На відкритті мосту 17 січня були присутні сам Кім та Бондар, начальник Баштанської райадміністрацій Владислав Дмитрів та начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА

Як вказують в обладміністрації, побудова мосту відбулася, у тому числі, завдяки пожертвам тисяч донорів з усього світу через фандрейзингову платформу United24: саме за кошти донорів ДССТ придбала бульдозер, дорожній каток, пилорами та необхідні будівельні матеріали.

Нагадаємо також, що 10 січня в Чернігівській області зібрали та встаноили на балки перший з трьох мостів, наданих як гуманітарна допомога з Франції. Наприкінці грудня в Харківській області було відновлено зруйнований міст на Печенізькому водосховищі в селі Мартове.

При цьому в Україну днями прибули конструкції для встановлення ще десяти мостів на деокупованих територіях, які були подаровані Норвегією в грудні.