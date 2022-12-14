Норвегія надала 10 мостів для постраждалих від бойових дій областей України

Норвезьке управління державних доріг відправить Держагентству автодоріг України гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів. Як зазначають у останньому, їх буде встановлено замість зруйнованих під час повномасштабного російського вторгнення.

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"Йдеться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення", - вказують в "Укравтодорі".

Передача мостів, загальна вартість яких становить 30 мільйонів норвезьких крон (на сьогодні це 110,6 мільйона гривень), фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ Норвегії.

Їхнє прибуття в Україну очікується у січні. 13 грудня вони вирушили зі складу дорожньої адміністрації в Бьоркелангені. Участь у відправленні мостів взяли міністр транспорту Йон-Івар Нюгорд та міністерка закордонних справ Аннікен Гюітфельдт. Усього Норвегія надішле 32 вантажівки гуманітарної допомоги.

До цього від початку російсько-української війни гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури передавали Україні дві європейські держави - Чехії та Франції.

Як зазначають в "Укравтодорі", він отримав дев'ять металевих конструкцій, і частина з цих мостів вже встановлена у деокупованих регіонах, зокрема на Київщині та Харківщині.

Джерело фото: ua.depositphotos.com