Норвегия предоставила 10 мостов для пострадавших от боевых действий областей Украины

Норвежское управление государственных дорог направляет Госагентству автодорог Украины гуманитарную помощь в виде 10 мостов. Как отмечают в последнем, они будут установлены вместо разрушенных в ходе полномасштабного российского вторжения.

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"Речь идет о временных мостовых конструкциях типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд быстрых, ремонтных бригад, эвакуацию населения", - указывают в "Укравтодоре".

Передача мостов, общая стоимость которых составляет 30 миллионов норвежских крон (на сегодняшний день это 110,6 миллиона гривен), финансируются из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел Норвегии.

Их прибытие в Украину ожидается в январе. 13 декабря они отправились со склада дорожной администрации в Бёркелангене. Участие в отправке мостов приняли министр транспорта Йон-Ивар Нюгорд и министр иностранных дел Анникен Гюиттфельдт. Всего Норвегия пришлет 32 грузовика гуманитарной помощи.

До этого с начала российско-украинской войны гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры передавали Украине две европейских страны – Чехия и Франция.

Как отмечают в "Укравтодоре", он получил девять металлических конструкций, и часть этих мостов уже установлена в деоккупированных регионах, в частности в Киевской и Харьковской областях.

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