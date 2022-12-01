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Транспорт
Дата публикации

Франция передала Украине мосты для восстановления транспортного сообщения

Франция передала Украине мосты для восстановления транспортного сообщения

Французский государственный оператор гуманитарной деятельности CDCS подарил Укравтодору 3 переправы, которые будут установлены в Черниговской области. Сегодня мосты прибыли в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что предоставленные Францией мосты будут использованы для улучшения мобильности населения в Черниговской области. Приоритетом является их обустройство на участках дорог, от которых критически зависит гуманитарная ситуация в регионе.

В ведомстве отметили, что работают с международными партнерами, чтобы увеличить количество таких мостов для обустройства в деоккупированных регионах.

Европейские партнеры заказали конструкции у компании Matière, изготовившей их под необходимые Украине параметры. Три моста протяженностью 68, 34,2 и 23 метра помогут как можно быстрее обеспечить устойчивое движение транспорта на основных государственных дорогах Черниговской области.

"Благодарю министра транспорта Франции Клемана Бона, Посольство Франции в Украине, партнеров из французского государственного оператора CDCS и компании Matière за оперативное и эффективное сотрудничество. Продолжаем совместно работать над оценкой разрушений и формированием первоочередных потребностей для восстановления", - прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины .

Напомним, с 24 февраля в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. Силами дорожников уже восстановлен проезд на 20 временных переправах. Благодаря героической работе Вооруженных Сил Украины спасателям и дорожникам удалось избежать гуманитарной катастрофы в освобожденной от оккупантов Черниговской области.

Отметим, что Государственное агентство автомобильных дорог восстановило мост на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, разрушенный во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска безуспешно пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное.

Также был отремонтирован поврежденный взрывом другой мост между Черниговом и Киевом на этой же трассе.

Автор:
Светлана Манько