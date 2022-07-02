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Відремонтували пошкоджений міст між Черніговом та Києвом
Відремонтував пошкоджений вибухом під час російської окупації міст між Черніговом та Києвом. Наразі забезпечено проїзд через міст на Чернігівщині на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.
Про це повідомляє "Укравтодор".
"Забезпечено проїзд через пошкоджений міст на Чернігівщині на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Спочатку територію обстежили та розмінували сапери, далі розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що траса М-01 Київ-Чернігів взяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення. Цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруський КПП «Нові Яриловичі» і йшли у наступ на Київ та Чернігів. Через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Дорога М-01 – це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. Тут уже проведено розбір завалів великого мосту через річку. Десна на об'їзній Чернігова та планується відкриття руху південним під'їздом до Чернігова через понтон.
Зазначимо, що міст біля села Демидів у Вишгородському районі Київської області, зруйнований блискавкою 29 червня, планують відновити протягом трьох тижнів.