Поврежденный мост в Киевской области в результате удара молнии должны восстановить в течение трех недель

Мост возле села Демидов в Вышгородском районе Киевской области, разрушенный молнией 29 июня, планируют восстановить в течение трех недель.

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Об этом сообщил начальник Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет нормального транспортного сообщения между Вышгородской и Дымерской и другими общинами, хотя открыт старый мост, который был признан аварийным. Трафик через данный мост ограничен: через него пускают только скорые, полицию, пожарные машины и хлебные.

Полноценное сообщение планируют восстановить через три недели.

Относительно причин разрушения моста и взрыва Алексей Данчин сообщил, что возбуждено уголовное производство по статье 115, однако отметил, что "не афишировал бы" информацию о наличии минирования мостов.

"К сожалению, я не могу распространять информацию о наличии минирования на том или ином мосту. Это военная составляющая. Экспертизы нет, работают соответствующие следственные органы", - сказал Данчин.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень, который в начале июня восстановили после российских обстрелов в феврале. Разрушение произошло в результате удара молнии и детонации взрывного устройства.