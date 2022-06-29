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В Киевской области молния разрушила мост через реку Ирпень: один человек погиб
В Вышгородском районе Киевской области, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень, который в начале июня был возобновлен после российских обстрелов в феврале. Разрушение произошло в результате удара молнии и детонации взрывного устройства.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Также эту информацию подтвердил председатель Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в Facebook.
"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно. Детонация из-за молнии, не паникуйте", - подчеркнул Подкурганный.
По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На данный момент на месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента.
Напомним, Киев в среду, 29 июня, накрыла непогода - гроза, град и сильный ветер, в результате чего были сломаны деревья и затоплены улицы. Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникли подтопления на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.