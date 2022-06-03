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На Київщині заасфальтували об'їзну дорогу поблизу зруйнованого мосту через річку Ірпінь

На Київщині заасфальтували об'їзну дорогу поблизу зруйнованого мосту через річку Ірпінь

На Київщині заасфальтували об'їзну дорогу поблизу зруйнованого мосту через річку Ірпінь. Під'їзні шляхи завдовжки 150 і 125 метрів заасфальтували для зручності всіх, хто рухається цим маршрутом.

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Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".

Рух тимчасовою переправою для всіх видів транспорту на трасі М-07 Київ – Ковель було відкрито 29 квітня та відновлено транспортне сполучення до Києва з Гостомелю, Бучі та Бородянки.

Дорожники та військові збудували переправу за два тижні.

Зараз же під'їзні колії завдовжки 150 і 125 метрів заасфальтували для зручності всіх, хто рухається цим маршрутом.

Міст на трасі М-07, як і більшість у Київській області, був підірваний на початку війни, щоб не дати ворогові просунутися у бік столиці.

"На ключових маршрутах в області зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих мостів, продовжуються роботи з розчищення доріг та вулиць у столичному регіоні", - зазначили в "Укравтодорі".

Зазначимо, через воєнні дії на Київщині зруйновано 37 мостів. На частини з них встановили тимчасові переправи, а відновити та відновити рух по всіх зруйнованих об'єктах планують до літа.

Автор:
Світлана Манько