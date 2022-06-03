На Київщині заасфальтували об'їзну дорогу поблизу зруйнованого мосту через річку Ірпінь. Під'їзні шляхи завдовжки 150 і 125 метрів заасфальтували для зручності всіх, хто рухається цим маршрутом.

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Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".

Рух тимчасовою переправою для всіх видів транспорту на трасі М-07 Київ – Ковель було відкрито 29 квітня та відновлено транспортне сполучення до Києва з Гостомелю, Бучі та Бородянки.

Дорожники та військові збудували переправу за два тижні.

Зараз же під'їзні колії завдовжки 150 і 125 метрів заасфальтували для зручності всіх, хто рухається цим маршрутом.

Міст на трасі М-07, як і більшість у Київській області, був підірваний на початку війни, щоб не дати ворогові просунутися у бік столиці.

"На ключових маршрутах в області зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих мостів, продовжуються роботи з розчищення доріг та вулиць у столичному регіоні", - зазначили в "Укравтодорі".

Зазначимо, через воєнні дії на Київщині зруйновано 37 мостів. На частини з них встановили тимчасові переправи, а відновити та відновити рух по всіх зруйнованих об'єктах планують до літа.