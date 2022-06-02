На Дніпропетровщині відкрили відремонтовану трасу на Київ

На Дніпропетровщині відкрили рух по відремонтованій ділянці Решетилівської траси на Київ.

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Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Відкрили рух новою ділянкою дороги на Київ. Це майже 30 кілометрів сучасної траси з розв'язками, з'їздами, тунелями. Вона йде від Дніпра до мосту через канал Дніпро-Донбас", - зазначив Резніченко.

Він наголосив, що тепер швидше проїжджатимуть "швидкі", вантажівки з гуманітарною допомогою, автомобілі, які евакуюють людей.

За словами Резніченка, Решетилівську трасу будували кілька років. Планували зробити 60 км, але війна поки що призупинила ці плани.

"Після перемоги трасу добудуємо", - наголосив голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, відновлено повідомлення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський. Це сталося завдяки побудові тимчасової об'їзної дороги поблизу села Борщів у Київській області.