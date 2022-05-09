Между Киевом и Полтавой восстановили сообщение по дороге М-03

Возобновлено сообщения между Киевом и Полтавой по дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Это произошло благодаря построению временной объездной дороги вблизи села Борщев в Киевской области.

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Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

"Сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский восстановлено. В Киевской области возле села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом", - говорится в сообщении.

Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт.

Отмечается, что магистраль М-03 является одной из ключевых в стране.

"В кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что пока в стране идет война логистические связи на освобожденных территориях налаживают благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации.

"На Киевщине нам уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме нуждающихся в разминировании", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, в Ирпене 7 мая возобновили железнодорожное сообщение.