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Між Києвом та Полтавою відновили сполучення дорогою М-03
Відновлено сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський. Це сталося завдяки побудові тимчасової об'їзної дороги поблизу села Борщів у Київській області.
Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.
"Сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський відновлено. У Київській області біля села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поряд із зруйнованим мостом", - йдеться у повідомленні.
Тимчасовий об'їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, а й вантажний транспорт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що магістраль М-03 є однією із ключових у країні.
"У найкоротші терміни шляховики влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт зміцнили геотекстильними ґратами, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки", - зазначив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
Він зазначив, що поки в країні йде війна логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджують завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставку вантажів до постраждалих регіонів, а й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, звільнених від російської окупації.
"На Київщині нам уже вдалося відновити рух на всіх зруйнованих переправах, крім тих, хто потребує розмінування", - підкреслив Кубраков.
Нагадаємо, в Ірпені 7 травня відновили залізничне сполучення.