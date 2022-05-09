Між Києвом та Полтавою відновили сполучення дорогою М-03

Відновлено сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський. Це сталося завдяки побудові тимчасової об'їзної дороги поблизу села Борщів у Київській області.

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Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

"Сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський відновлено. У Київській області біля села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поряд із зруйнованим мостом", - йдеться у повідомленні.

Тимчасовий об'їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, а й вантажний транспорт.

Зазначається, що магістраль М-03 є однією із ключових у країні.

"У найкоротші терміни шляховики влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт зміцнили геотекстильними ґратами, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки", - зазначив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що поки в країні йде війна логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджують завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставку вантажів до постраждалих регіонів, а й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, звільнених від російської окупації.

"На Київщині нам уже вдалося відновити рух на всіх зруйнованих переправах, крім тих, хто потребує розмінування", - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, в Ірпені 7 травня відновили залізничне сполучення.