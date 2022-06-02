- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В Днепропетровской области открыли отремонтированную трассу на Киев
В Днепропетровской области открыли движение по отремонтированному участку Решетиловской трассы на Киев.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Открыли движение по новому участку дороги на Киев. Это почти 30 километров современной трассы с развязками, съездами, тоннелями. Она идет от Днепра к мосту через канал Днепро-Донбасс", - отметил Резниченко.
Он подчеркнул, что теперь быстрее будут проезжать "скорые", грузовики с гуманитарной помощью, автомобили, которые эвакуируют людей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам Резниченко, Решетиловскую трассу строили несколько лет. Планировали сделать 60 км, но война пока приостановила эти планы.
"После победы трассу достроим", - подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.
Напомним, возобновлено сообщения между Киевом и Полтавой по дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Это произошло благодаря построению временной объездной дороги вблизи села Борщев в Киевской области.