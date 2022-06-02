В Днепропетровской области открыли отремонтированную трассу на Киев

В Днепропетровской области открыли движение по отремонтированному участку Решетиловской трассы на Киев.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Открыли движение по новому участку дороги на Киев. Это почти 30 километров современной трассы с развязками, съездами, тоннелями. Она идет от Днепра к мосту через канал Днепро-Донбасс", - отметил Резниченко.

Он подчеркнул, что теперь быстрее будут проезжать "скорые", грузовики с гуманитарной помощью, автомобили, которые эвакуируют людей.

По словам Резниченко, Решетиловскую трассу строили несколько лет. Планировали сделать 60 км, но война пока приостановила эти планы.

"После победы трассу достроим", - подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, возобновлено сообщения между Киевом и Полтавой по дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Это произошло благодаря построению временной объездной дороги вблизи села Борщев в Киевской области.