В Киевской области заасфальтировали объездную дорогу вблизи разрушенного моста через реку Ирпень. Подъездные пути длиной 150 и 125 метров заасфальтировали для удобства всех, кто двигается по этому маршруту.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Движение временной переправой для всех видов транспорта на трассе М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля и возобновлено транспортное сообщение в Киев из Гостомеля, Бучи и Бородянки.

Дорожники и военные построили переправу через две недели.

Сейчас же подъездные пути длиной 150 и 125 метров заасфальтировали для удобства всех, кто двигается по этому маршруту.

Мост на трассе М-07, как и большинство в Киевской области, был взорван в начале войны, чтобы не дать врагу продвинуться в сторону столицы.

"На ключевых маршрутах в области возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных мостов, продолжаются работы по расчистке дорог и улиц в столичном регионе", - отметили в "Укравтодоре".

Отметим, из-за военных действий в Киевской области разрушено 37 мостов. На части из них установили временные переправы, а восстановить и возобновить движение по всем разрушенным объектам планируют к лету.