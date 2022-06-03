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В Киевской области заасфальтировали объездную дорогу вблизи разрушенного моста через реку Ирпень
В Киевской области заасфальтировали объездную дорогу вблизи разрушенного моста через реку Ирпень. Подъездные пути длиной 150 и 125 метров заасфальтировали для удобства всех, кто двигается по этому маршруту.
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".
Движение временной переправой для всех видов транспорта на трассе М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля и возобновлено транспортное сообщение в Киев из Гостомеля, Бучи и Бородянки.
Дорожники и военные построили переправу через две недели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сейчас же подъездные пути длиной 150 и 125 метров заасфальтировали для удобства всех, кто двигается по этому маршруту.
Мост на трассе М-07, как и большинство в Киевской области, был взорван в начале войны, чтобы не дать врагу продвинуться в сторону столицы.
"На ключевых маршрутах в области возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных мостов, продолжаются работы по расчистке дорог и улиц в столичном регионе", - отметили в "Укравтодоре".
Отметим, из-за военных действий в Киевской области разрушено 37 мостов. На части из них установили временные переправы, а восстановить и возобновить движение по всем разрушенным объектам планируют к лету.