Из-за войны в Киевской области уничтожено 37 мостов: когда возобновят движение по ним

Из-за военных действий в Киевской области разрушено 37 мостов. На части из них установили временные переправы, а восстановить и возобновить движение по всем разрушенным объектам планируют к лету.

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Из-за боевых действий в Киевской области украинские военные были вынуждены уничтожить 37 мостов. Об этом сообщил глава гуманитарного штаба региона Алексей Кулеба и опубликовал видео поврежденных путепроводов в Telegram.

По его словам, уже установили 11 временных переправ, а по временной переправе через реку Ирпень на Варшавской трассе сегодня даже открыли движение. Дорожники и военные построили ее за две недели. Ширина моста составляет 8 метров. Подъездные пути длиной 150 и 125 метров. Отмечается, что двигаться по временной переправе можно в обе стороны.

Всего, по словам Кулебы, до конца мая планируется установить временные понтонные переправы и сооружения через все разрушенные мосты в области.

Кроме того, со 2 мая заработали три автобусных маршрута из Гостомеля, Лубянки и Шибеного в Киев.

Напомним, 14 апреля министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что из-за войны с Россией в Украине разрушено около 300 мостов. По его словам, больше всего пострадали те области, где были или происходят активные боевые действия. То есть те, где есть аэропорты и дороги с мостами.

Ранее, 11 апреля, в Романовке под Киевом возвели временный насыпной мост рядом с разрушенным из-за войны автомобильным мостом через реку Ирпень. Теперь через эту переправу можно добраться до Киева из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля и других соседних населенных пунктов на северо-западе от столицы.