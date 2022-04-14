Из-за войны в Украине разрушено около 300 мостов, — Кубраков

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что из-за войны с Россией в Украине разрушено около 300 мостов. Об этом Кубраков сказал в интервью изданию “Новое Время”.

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"С первого дня у нас начались разрушения аэропортов, это была первая волна. Конечно, самые массовые разрушения — это дороги. Около 300 разрушенных мостов по всей стране. Больше всего пострадали те области, где были или происходят активные боевые действия. То есть аэропорты, дороги с мостами", — сказал министр.

По его словам, есть много перебитых участков: и перебитые мосты, и на железной дороге. Также имеются поврежденные станции, вокзалы.

"Порты обстреляны. Николаевский порт уже не в первый раз обстреливался, ракеты туда попадали и авиационные бомбы прилетали. Если перебирать, то вся наша транспортная инфраструктура в той или иной степени пострадала", — отметил министр.

Напомним, Мининфраструктуры планирует забронировать часть строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры и городов.